毛利蘭役の山崎和佳奈さん訃報『コナン』追悼テロップ流れる 登場シーンで「心からご冥福をお祈り申し上げます」

毛利蘭役の山崎和佳奈さん訃報『コナン』追悼テロップ流れる 登場シーンで「心からご冥福をお祈り申し上げます」