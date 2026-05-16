毛利蘭役の山崎和佳奈さん訃報『コナン』追悼テロップ流れる 登場シーンで「心からご冥福をお祈り申し上げます」
アニメ『名探偵コナン』が16日、読売テレビ・日本テレビで放送された。毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなったことを受け、追悼テロップが流れた。
【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん 工藤新一役の山口勝平と2ショット
追悼テロップは本編冒頭の毛利蘭が登場するシーンで流れ「毛利蘭役 山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました。心からご冥福をお祈り申し上げます」と伝えられた。
なお、毛利蘭役は3月14日放送回より声優・岡村明美が代役として務めており、今後も後任として担当するが、本日の放送回は2006年に放送されたエピソードのデジタルリマスター版だったため、毛利蘭のキャラクターボイスは山崎さんの声が流れた。
放送された「トリック vs マジック（前編）（デジタルリマスター）」は、コナン、蘭、小五郎が、マジシャンの冬城幻陽に「私の命を狙う団員を突き止めて欲しい」と依頼される。ショーが進む中、冬城は事前に決めた緊急時のサインを送ってきて…というストーリーが展開された。
山崎さんの訃報については、きのう15日に所属事務所・青二プロダクションが「弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀（61歳）」とし、「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と報告していた。
代表作の『名探偵コナン』毛利蘭役は、3月14日放送回より『ワンピース』ナミ役で知られる声優・岡村明美が代役として務めており、今後も後任として担当する。なお、現在公開中の映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、山崎さんの声となっている。
『コナン』の制作側は今回の訃報に書面で「『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」と追悼。
続けて「『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。なお、本件につきましては、所属事務所・株式会社青二プロダクションの発表の通りでございます」とつづっている。
また、原作者・青山剛昌氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と別れを惜しんだ。
【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん 工藤新一役の山口勝平と2ショット
追悼テロップは本編冒頭の毛利蘭が登場するシーンで流れ「毛利蘭役 山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました。心からご冥福をお祈り申し上げます」と伝えられた。
なお、毛利蘭役は3月14日放送回より声優・岡村明美が代役として務めており、今後も後任として担当するが、本日の放送回は2006年に放送されたエピソードのデジタルリマスター版だったため、毛利蘭のキャラクターボイスは山崎さんの声が流れた。
山崎さんの訃報については、きのう15日に所属事務所・青二プロダクションが「弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀（61歳）」とし、「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と報告していた。
代表作の『名探偵コナン』毛利蘭役は、3月14日放送回より『ワンピース』ナミ役で知られる声優・岡村明美が代役として務めており、今後も後任として担当する。なお、現在公開中の映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、山崎さんの声となっている。
『コナン』の制作側は今回の訃報に書面で「『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」と追悼。
続けて「『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。なお、本件につきましては、所属事務所・株式会社青二プロダクションの発表の通りでございます」とつづっている。
また、原作者・青山剛昌氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と別れを惜しんだ。
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