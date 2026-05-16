【モデルプレス＝2026/05/16】アーティストの幾田りらのスタッフ公式Instagramが、5月15日に更新された。幾田のソロツアーのオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】25歳紅白出演歌手「スタイルいい」ミニスカ衣装から美脚際立つ◆幾田りら、美脚際立つミニスカ衣装ショット公開スタッフは「Lilas LIVE TOUR 2026 “Laugh” in Kobe ‐ Behind」とつづり、神戸公演のオフショットを複数枚投稿。幾田の約3年ぶりとな