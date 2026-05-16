幾田りら、ミニスカ衣装から美脚際立つ ソロツアーオフショットに「スタイルいい」「眩しいくらいの透明感」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】アーティストの幾田りらのスタッフ公式Instagramが、5月15日に更新された。幾田のソロツアーのオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】25歳紅白出演歌手「スタイルいい」ミニスカ衣装から美脚際立つ
スタッフは「Lilas LIVE TOUR 2026 “Laugh” in Kobe ‐ Behind」とつづり、神戸公演のオフショットを複数枚投稿。幾田の約3年ぶりとなるソロツアーの衣装姿を披露した。淡いパープルのトップスに、裾からボリュームのあるフリルがのぞくデニム地のミニスカート、足元にはキャメルのロングブーツを合わせ、すらりとした美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイルいい」「最高に可愛い」「フリルが似合いすぎ」「キラキラしてる」「眩しいくらいの透明感」「歌声も衣装も全部が完璧」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳紅白出演歌手「スタイルいい」ミニスカ衣装から美脚際立つ
◆幾田りら、美脚際立つミニスカ衣装ショット公開
スタッフは「Lilas LIVE TOUR 2026 “Laugh” in Kobe ‐ Behind」とつづり、神戸公演のオフショットを複数枚投稿。幾田の約3年ぶりとなるソロツアーの衣装姿を披露した。淡いパープルのトップスに、裾からボリュームのあるフリルがのぞくデニム地のミニスカート、足元にはキャメルのロングブーツを合わせ、すらりとした美しい脚が際立っている。
◆幾田りらの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルいい」「最高に可愛い」「フリルが似合いすぎ」「キラキラしてる」「眩しいくらいの透明感」「歌声も衣装も全部が完璧」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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