村上＆モンゴメリー＆バルガスの“揃い踏み”は今季4度目【MLB】Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で出場し、メジャー移籍後初の2打席連発を放った。今季17号として本塁打数はリーグ1位に浮上。衝撃の打棒が話題を呼ぶ中、日本のファンは“仲良し同僚”との関係性に注目した。この日は3人のバットが火を噴いた。初回