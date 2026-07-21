省エネ
『省エネ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月2日
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ドコモユーザーでも損する場合も、ドコモでんき切替えの損得を解説
基本料金が大手電力より月500円高く、電気代が少ない世帯は赤字になるという
livedoor ECHOES
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冷蔵庫の詰め方を少し工夫するだけで省エネ効果が変わると話題
冷蔵室は隙間をつくり、冷凍室は隙間なく詰めるのが省エネのコツだという
オトナンサー
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
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1時間の外出でエアコンを切るべきか、住環境で判断が変わる理由
猛暑の昼間はつけっぱなしが有利だが夜間や涼しい時間帯は切るべきとのこと
ファイナンシャルフィールド
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佐々木朗希が1カ月音沙汰なし、重症説と渡米前温存説が飛び交う
日刊ゲンダイDIGITAL
2026年7月29日
2026年7月26日
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エアコンの室外機にカバー「かえって電気代が上がる」注意すべき点
カバーで通気が悪くなると、冷房効率が下がり電気代が増えるとのこと
ファイナンシャルフィールド
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「大きい方が省エネ」な冷蔵庫の選び方と2026年おすすめ5選
最新モデルは10年前比で約30％省エネとなり年間最大3500円節約できるという
livedoor ECHOES
2026年7月25日
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エアコンのつけっぱなし、損をしないための大まかな目安は「30分」
ダイキン工業の実験では日中35分・夜間18分がつけっぱなしのボーダーライン
All About
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「空調ベスト」着用 在宅ワーク時のエアコン代節約になるのか？
空調ベストは室温を下げる機能がなく設定温度変更が節約の条件となる
ファイナンシャルフィールド
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エアコンの除湿と冷房、電気代が安いのはどちらか方式で異なる
弱冷房除湿は冷房より安い場合があるが再熱除湿は高くなる場合もある
ファイナンシャルフィールド