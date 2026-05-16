長岡市は、５月から６月にかけてクマの活動が活発化することから市内に捕獲用のわなを設置しました。 長岡市の職員と猟友会のメンバーらがドラム缶型のわなを設置し中にはクマの餌となる蜂蜜が置かれました。 長岡市では昨年度のクマの目撃件数が３３８件で人身被害は３件、 緊急銃猟に至ったのは１件でした。 これまでは、目撃情報が寄せられてから、その近くにわなを設置していましたが 今年度からは目