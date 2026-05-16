長岡市は、５月から６月にかけてクマの活動が活発化することから市内に捕獲用のわなを設置しました。



長岡市の職員と猟友会のメンバーらがドラム缶型のわなを設置し中にはクマの餌となる蜂蜜が置かれました。



長岡市では昨年度のクマの目撃件数が３３８件で人身被害は３件、

緊急銃猟に至ったのは１件でした。



これまでは、目撃情報が寄せられてから、その近くにわなを設置していましたが

今年度からは目撃情報がない場所でもクマが出没する危険がある山中にわなを設置します。



これにより人里に入るのを未然に防ぐ狙いです。



■長岡市鳥獣被害対策実施隊・長岡方面隊長

竹内堅さん

「我々がクマの捕獲を始めてから数年経つが一番確立が高いのがこの種のわなだと思う」



長岡市は、今月中に数十カ所にわなを設置するとしています。