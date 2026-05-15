楽曲パフォーマンス力の高さと熱量の高い楽曲で注目を集めるアイドルグループ・兎アイズ（読み：アイズ ※兎は読まない）が、『第六感で共鳴する音像。』をテーマに製作された初のCDアルバム「第兎感」が先日発売された。叙情的エレクトロポップを音楽性として掲げる兎アイズならではのサウンドには、カッコよさも、可愛さもあり、メンバー3人のそれぞれの個性により絶妙な中毒性を生み出している。そんな記念すべき初のリリースに