独自コメント到着！ライブシーンで注目のアイドルグループ・兎アイズ、初のアルバム「第兎感」リリース

楽曲パフォーマンス力の高さと熱量の高い楽曲で注目を集めるアイドルグループ・兎アイズ（読み：アイズ ※兎は読まない）が、『第六感で共鳴する音像。』をテーマに製作された初のCDアルバム「第兎感」が先日発売された。

叙情的エレクトロポップを音楽性として掲げる兎アイズならではのサウンドには、カッコよさも、可愛さもあり、メンバー3人のそれぞれの個性により絶妙な中毒性を生み出している。

そんな記念すべき初のリリースについて、メンバーからコメントが到着した。

【メンバー コメント】

◆萌月ゆりな『初めてのアルバムリリースという事で、こうしてアルバムという形に残ることがすごくうれしいです！たくさんありがとうを伝えたいです！1stアルバム「第兎感」は全12曲収録されています。全てが繋いで合わさって「第兎感」という一つの作品になっているので、ぜひプレイリスト順に聞いてみてください！兎アイズの想いが魅力がぎゅーっと詰まったアルバムになってます！記念すべき兎アイズ初のアルバム！たくさんの方に手に取って聞いてもらえたらうれしいです！』 ◆結月ちはる『1stアルバムリリース出来たこと、とても嬉しくて感謝と幸せでいっぱいです！兎アイズの強みは音楽で寄り添えること。兎アイズの世界観にお連れいたします！今読んでくださっているあなたに是非1stアルバム「第兎感」聴いてみてほしいです！ぎゅっと詰まったこのアルバムがたくさんの方に届きますように！』 ◆美月さな『兎アイズデビュー1年目で1stアルバムをリリース、そしてMVを皆様に観ていただけるという、たくさんの方の想いがあって形になりました。兎アイズの曲を聴いたら虜になること間違いなしです！ぜひ！兎アイズの世界観を存分に味わってください！』

リリースに伴い、リリースイベントからネットサイン会など様々な事も企画されている。

5月16日には話題の定期フリーイベントもあり、28日の1st Anniversaryワンマンに向けて加速していく兎アイズ。それぞれのイベントでのワクワクを体感し、熱量が高まる兎アイズに注目だ。

【リリース・ライブ情報】

5月13日発売 兎アイズ「第兎感」【収録曲】1:上弦2:シナスタジア3:トロイメライ4:トベトベトべ5:ギミックアイ6:リアキャン！7:満月8:５２８ヘルツ9:タメイキシテ10:アクアガラス11:ナンデモナイ12:下弦 5月16日兎アイズ フリーイベント【超兎計画〜ギミギミ編〜】＠ヴィレッジヴァンガード+PLUS イオンレイクタウンmoriSTART 14:00

5月28日兎アイズ 1st Anniversary ONEMAN LIVE “第兎感”@代官山SPACE ODDOPEN 18:30／START 19:00前売3,500円 当日4,000円 共鳴券500円