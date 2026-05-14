元宮崎県知事・東国原英夫氏の政策担当を務めている長男の加藤守氏が、女優の母・かとうかず子（６８）の姿を披露した。１４日までに自身のインスタグラムを更新し「遅ればせながら、先日お宮参りに行きました」という。今年３月に第１子誕生を公表した守氏は、着物姿の母・かず子が赤ちゃんを抱っこする様子を撮影した。フォロワーは「いいお顔ですね」「あらっ笑、お母様である女優のかとうかずこ様ではないですかぁ！」「