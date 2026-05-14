元宮崎県知事・東国原英夫氏の政策担当を務めている長男の加藤守氏が、女優の母・かとうかず子（６８）の姿を披露した。

１４日までに自身のインスタグラムを更新し「遅ればせながら、先日お宮参りに行きました」という。今年３月に第１子誕生を公表した守氏は、着物姿の母・かず子が赤ちゃんを抱っこする様子を撮影した。

フォロワーは「いいお顔ですね」「あらっ笑、お母様である女優のかとうかずこ様ではないですかぁ！」「かとうさんも、幸せなひとときでしたね。おめでとうございます」「お母様も、お喜びもひとしおですね」「素敵〜」とほっこりしていた。

加藤氏は立大卒業後、米ワシントンのジョージタウン大公共政策大学院に進学。渡米中は、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）でもインターンとして活動した。２５歳で帰国し、野村総研に入社。コンサルタントとして、物流、観光、人材政策、地方創生などの調査や政策立案の業務を担当した。２０２２年、父・東国原英夫の宮崎での活動をサポートするため宮崎に移住。２０２５年２月に東国原氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「そのまんま宮崎」で結婚を報告。母で女優・かとうかず子の６７歳の誕生日だった同年２月２０日に婚姻届を提出したと明かした。今年３月に妻の第１子出産を公表し、かず子と東国原氏にとっては初孫となった。

東国原氏は「たけし軍団」でそのまんま東として活動していた１９９０年、女優のかとうかず子と結婚。長男、長女がいるが離婚した。２０１４年に妻の春香さんと結婚。１８年１０月に男児が誕生し「英ノ丞（ひでのじょう）」と名付けた。

守氏のインスタグラムに時々、母のかず子が登場。昨年９月の投稿では、「母を囲んで」妻や妹夫婦と食事する様子をアップしている。