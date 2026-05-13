日本ラグビー協会は１３日、男子日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が、４月に行われたＵ２３日本代表オーストラリア遠征での試合中に、現地マッチオフィシャル等へ不適切な発言があったとして６週間（４月２４日〜６月５日）の指導自粛が決まったことを発表した。また５月２２日の日本選抜―香港選抜から７月４日のイタリア戦まで、４試合の出場停止（試合への出場、参加または関与の停止）となる。試合は見