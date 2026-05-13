日本ラグビー協会は１３日、男子日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が、４月に行われたＵ２３日本代表オーストラリア遠征での試合中に、現地マッチオフィシャル等へ不適切な発言があったとして６週間（４月２４日〜６月５日）の指導自粛が決まったことを発表した。また５月２２日の日本選抜―香港選抜から７月４日のイタリア戦まで、４試合の出場停止（試合への出場、参加または関与の停止）となる。試合は見られず、会場に立ち入ることもできない。

理事会後、取材に応じた岩渕健輔専務理事はエディーＨＣから聞き取りをした上で処分をしたことを説明し「代表ＨＣがこのような処分を受けるということは、本当に大きな問題と我々強く認識しており、本人にも当然猛省を促した」と話した。代表チームとしての対応も不十分だったと認め「代表チームとしての体制、それから対応も今まで以上にしっかりする必要がある。皆さまにも非常にご心配あるいはご迷惑もおかけし、協会を代表して本当にお詫（わ）びを申し上げたいと思います。本当に大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。日本代表ＨＣへの処分は「現時点で詳細まで調べはついていないが、おそらくないことではないかと思う」といい、前代未聞の事態となった。

ジョーンズＨＣは、協会を通して「この度の処分を真摯（しんし）に受け止めております。先日オーストラリアで開催されたＵ２３日本代表戦の試合会場において、私の不適切な発言により、現地マッチオフィシャル含め関係者の皆さまに不快な思いをおかけしました。関係者の皆さまにお詫び申し上げるとともに、自身の言動を深く反省し、このようなことを繰り返さないよう努めてまいります」とコメントした。

今年の代表活動は１６日に代表候補「ＪＡＰＡＮ ＸＶ（フィフティーン）」のメンバーが発表され、１８日から大分合宿がスタート。２２、２９日に日本選抜として香港選抜と対戦する。６月２７日にＪＡＰＡＮ ＸＶとしてマオリ・オールブラックスと、７月４日に日本代表としてイタリア代表と対戦する。