【モデルプレス＝2026/05/13】タレントの神田うのが13日、自身のInstagramを更新。薄毛治療の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】51歳美人タレント「オデコ（前髪）だけが薄い問題」薄毛施術ショット◆神田うの、薄毛治療を公表神田は「幼少期からのバレエのお団子ギュッギュッでオデコ（前髪）だけが薄い問題」とし、クリニックに来たこ