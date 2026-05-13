神田うの、薄毛治療を公表 施術の様子公開「オデコ（前髪）だけが薄い問題」
【モデルプレス＝2026/05/13】タレントの神田うのが13日、自身のInstagramを更新。薄毛治療の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】51歳美人タレント「オデコ（前髪）だけが薄い問題」薄毛施術ショット
神田は「幼少期からのバレエのお団子ギュッギュッでオデコ（前髪）だけが薄い問題」とし、クリニックに来たことを報告。「毛量多過ぎて梳いているのに、前だけが薄くてホント頭の毛量バランスは上手くいかないものですね…毛量多いのは美容室で梳いてもらえば良いですが生やしたい場合には医療の力を借りるしかないと思いました」と明かした。
続けて「ですので、左右の三角ゾーンと前髪ゾーンにDr’sメソ（注射）をしてもらってきましたよ〜」と施術内容を記し、「さあ生えろ生えろ〜」と施術を受ける様子を披露した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「オデコ（前髪）だけが薄い問題」薄毛施術ショット
◆神田うの、薄毛治療を公表
神田は「幼少期からのバレエのお団子ギュッギュッでオデコ（前髪）だけが薄い問題」とし、クリニックに来たことを報告。「毛量多過ぎて梳いているのに、前だけが薄くてホント頭の毛量バランスは上手くいかないものですね…毛量多いのは美容室で梳いてもらえば良いですが生やしたい場合には医療の力を借りるしかないと思いました」と明かした。
◆神田うの、薄毛治療の様子公開
続けて「ですので、左右の三角ゾーンと前髪ゾーンにDr’sメソ（注射）をしてもらってきましたよ〜」と施術内容を記し、「さあ生えろ生えろ〜」と施術を受ける様子を披露した。（modelpress編集部）
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