神田うのInstagramより

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【モデルプレス＝2026/05/13】タレントの神田うのが13日、自身のInstagramを更新。薄毛治療の様子を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】51歳美人タレント「オデコ（前髪）だけが薄い問題」薄毛施術ショット

◆神田うの、薄毛治療を公表


神田は「幼少期からのバレエのお団子ギュッギュッでオデコ（前髪）だけが薄い問題」とし、クリニックに来たことを報告。「毛量多過ぎて梳いているのに、前だけが薄くてホント頭の毛量バランスは上手くいかないものですね…毛量多いのは美容室で梳いてもらえば良いですが生やしたい場合には医療の力を借りるしかないと思いました」と明かした。

◆神田うの、薄毛治療の様子公開


続けて「ですので、左右の三角ゾーンと前髪ゾーンにDr’sメソ（注射）をしてもらってきましたよ〜」と施術内容を記し、「さあ生えろ生えろ〜」と施術を受ける様子を披露した。（modelpress編集部）

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