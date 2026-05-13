韓国女性グループaespaの日本出身メンバーであるジゼルは、先日行ったインスタライブでとあるユーザーから「毎月新しい顔になっていると言われることを、率直にどう思うか」と外見に関する質問を寄せられた。【写真】あの人気アイドルも…「整形」を赤裸々告白した韓国スターこれに彼女は、「おもしろい。不可能に近いことを信じているみたいだから」といった趣旨の発言を残した。“毎月のように顔が変わる”という指摘を、本人が