株式会社SNKは5月13日、原田勝弘氏が5月1日に設立したゲーム開発スタジオに出資し、同スタジオを連結子会社としてSNKグループに迎え入れると発表しました。原田氏は、「鉄拳」シリーズのプロデューサーとして知られ、格闘ゲーム業界を長年けん引してきた人物です。2025年にバンダイナムコを退社しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■新たなゲーム開発スタジオ「VS Studio SNK」新スタジオの名称は