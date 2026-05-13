大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）の12試合ぶりとなるホームランを、韓国でも多くのメディアが速報で伝えている。【写真】大谷に「当てなければならない」韓国人投手の炎上発言大谷は5月13日（日本時間）、本拠地ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアムで行われているサンフランシスコ・ジャイアンツに「1番・指名打者」で出場し、3回に本塁打を放った。初回には右前安打で出塁した後、一死満塁からウィル・スミスの