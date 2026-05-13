「ついに爆発！」大谷翔平の12試合ぶりホームラン、韓国メディアも各社“速報ラッシュ”

大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）の12試合ぶりとなるホームランを、韓国でも多くのメディアが速報で伝えている。

【写真】大谷に「当てなければならない」韓国人投手の炎上発言

大谷は5月13日（日本時間）、本拠地ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアムで行われているサンフランシスコ・ジャイアンツに「1番・指名打者」で出場し、3回に本塁打を放った。

初回には右前安打で出塁した後、一死満塁からウィル・スミスの犠飛でホームに生還した大谷。3回も先頭打者として打席に立つと、相手先発エイドリアン・ハウザーが4球目に投じた151kmのシンカーを捉え、左翼スタンドに運んだ。先月27日のシカゴ・カブス戦以来12試合ぶり、16日ぶり、53打席ぶりとなる今季7号目の本塁打だった。

韓国のスポーツメディア『OSEN』は「うわ！沈黙終えた大谷、初回安打→3回に16日ぶりホームラン爆発」と題し、「ついに爆発した。ドジャースのスーパースター大谷翔平が16日ぶりに快音を響かせた」と報じた。

スポーツ紙『スポーツ朝鮮』やスポーツメディア『スポータルコリア』は見出しに「速報」と打ち、「今回のホームランが、打線での不振を払しょくするきっかけになるか注目が集まる」などと伝えている。

大谷翔平（写真提供＝AP／アフロ）

なお、試合は7回終了時点でジャイアンツが6-2とリード。ジャイアンツのイ・ジョンフは「1番・右翼手」で出場し、7回表に2点適時二塁打を放った。ドジャースのキム・ヘソンも「9番・二塁手」で出場しているが、ここまで3打数無安打としている。