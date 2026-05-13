Image: Google Androidがさらに便利になりそうです。Googleが2026年5月13日未明、The Android Show: I/O Edition 2026を行い、スマートフォンやノートPC、車、その他の身近なデバイスに向けた新機能やOSの変更点を発表しました。内容は豊富ですが、言いたいことはシンプルです。Googleは操作量を減らします。Androidスマホはユーザーが何をしているかを理解し、アプリをまたいで動くAIエージ