県は、物価高騰などの影響を受ける飲食店を支援するため、県版の『Go To Eat』キャンペーンを6月4日に開始すると発表しました。 ■花角英世知事 「物価高騰の影響を受けている県民・飲食店を支援するということでプレミアム付きの電子食事券、これを活用してキャンペーンを行う。」 6月4日から販売・利用が開始される県版の『おいしさめぐるGo To Eatにいがたキャンペーン』。県のLINE公式アカウン