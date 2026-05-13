県は、物価高騰などの影響を受ける飲食店を支援するため、県版の『Go To Eat』キャンペーンを6月4日に開始すると発表しました。



■花角英世知事

「物価高騰の影響を受けている県民・飲食店を支援するということでプレミアム付きの電子食事券、これを活用してキャンペーンを行う。」



6月4日から販売・利用が開始される県版の『おいしさめぐるGo To Eatにいがたキャンペーン』。県のLINE公式アカウントの友だち追加後にアンケートに回答し、QRコード決裁アプリPayPayで本人確認が終了すると電子食事券を購入できます。販売価格は1口1万円で、PayPayに加盟する県内の飲食店で1万2500円分利用することができます。先着50万口で、一人当たりの購入上限は5口です。



花角知事は、「県民に県の農林水産品について認識を深めてもらいたい」と話しました。