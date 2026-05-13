【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「僕のかわい子ちゃん」がTikTok総再生回数1億回を突破するなど、注目を集めるMON7A（もんた）が、ドラマに初出演することが決定。町田啓太主演の日本テレビ系 土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』で、フリースクール「ユカナイ」出身OBの三代川類役を演じる。 ■「三代川類は、素の俺にとても近い印象」（MON7A） MON7Aは、5月23日放送の第7話に出演。MON7A演じる三