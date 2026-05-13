MON7A（もんた）町田啓太主演ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』でドラマ初出演！「みんなのお兄ちゃん的な存在になれたら」
「僕のかわい子ちゃん」がTikTok総再生回数1億回を突破するなど、注目を集めるMON7A（もんた）が、ドラマに初出演することが決定。町田啓太主演の日本テレビ系 土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』で、フリースクール「ユカナイ」出身OBの三代川類役を演じる。
■「三代川類は、素の俺にとても近い印象」（MON7A）
MON7Aは、5月23日放送の第7話に出演。MON7A演じる三代川類は「ユカナイ」で開催中のフリーマーケットに足を運ぶ。なお、5月16日の第6話放送後に配信されるHuluオリジナルストーリーでの出演が初登場となり、また5月30日に放送される第8話にも出演する。
MON7Aは出演に際し「学校生活に悩みながら成長していくみんなの姿が俺の学生時代とも重なって、よりドラマの世界観に入り込めました。三代川類が素の俺にとても近い印象でナチュラルに演じることができました」とコメント。
土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は、小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増加している現代を背景に、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール「ユカナイ」を舞台に描かれる物語。
町田啓太演じる教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。しかし、そんな遊びやアートを通して、子どもたちが奥底に閉じ込めた気持ちを紐解いていく。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく、あらたな形のヒューマンドラマだ。
■MON7A コメント
活動を始めた時からドラマに出たい夢があったので、この話を頂いた時はとてもうれしかったです。学校生活に悩みながら成長していくみんなの姿が俺の学生時代とも重なって、よりドラマの世界観に入り込めました。
演技自体もほぼ初めての俺がまさか日本テレビさんの土曜21時のドラマに出演できるなんて思ってもおらず、最初は少し不安もありましたが、三代川類が素の俺にとても近い印象でナチュラルに演じることができました。生徒のみんなから見たら先輩の役なので、みんなのお兄ちゃん的な存在になれたらうれしいです。
■番組情報
日本テレビ 土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』
毎週土曜 21:00～
出演者：町田啓太 松本穂香 藤本美貴 寺田心 三遊亭好楽 比嘉愛未 江口洋介
脚本：徳尾浩司
主題歌：福山雅治
演出：鈴木勇馬
■関連リンク
MON7A OFFICIAL X
https://x.com/7Montaz
『タツキ先生は甘すぎる！』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/tatsuki/