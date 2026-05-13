MON7A（もんた）町田啓太主演ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』でドラマ初出演！「みんなのお兄ちゃん的な存在になれたら」

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「僕のかわい子ちゃん」がTikTok総再生回数1億回を突破するなど、注目を集めるMON7A（もんた）が、ドラマに初出演することが決定。町田啓太主演の日本テレビ系 土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』で、フリースクール「ユカナイ」出身OBの三代川類役を演じる。

■「三代川類は、素の俺にとても近い印象」（MON7A）

MON7Aは、5月23日放送の第7話に出演。MON7A演じる三代川類は「ユカナイ」で開催中のフリーマーケットに足を運ぶ。なお、5月16日の第6話放送後に配信されるHuluオリジナルストーリーでの出演が初登場となり、また5月30日に放送される第8話にも出演する。

MON7Aは出演に際し「学校生活に悩みながら成長していくみんなの姿が俺の学生時代とも重なって、よりドラマの世界観に入り込めました。三代川類が素の俺にとても近い印象でナチュラルに演じることができました」とコメント。

土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は、小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増加している現代を背景に、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール「ユカナイ」を舞台に描かれる物語。

町田啓太演じる教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。しかし、そんな遊びやアートを通して、子どもたちが奥底に閉じ込めた気持ちを紐解いていく。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく、あらたな形のヒューマンドラマだ。

■MON7A コメント