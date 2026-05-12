ドルトムントは12日、ザルツブルクに所属するU-19フランス代表DFジョアン・ガドゥを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2031年6月30日まで。ドイツメディア『スカイスポーツ』によると、移籍金は1950万ユーロ（約36億円）でボーナスは最大450万ユーロ（約8億円）となる模様。さらに、10パーセントのセルオン条項も付帯されるようだ。2007年1月17日生まれのガドゥは、パリ・サンジェルマン（PSG）の下部組織出身。202