きょうの富山県内は晴れて、初夏の陽気となりました。来月のアユ漁解禁を前に、魚津市の2つの河川で稚アユの放流が行われました。青空が広がったきょうの県内。まぶしい日差しが照りつけ、放流が行われた魚津市では最高気温が24.3度まで上がりました。市内を流れる角川と片貝川では県産の稚アユの放流が行われ、およそ3万3000匹が川に放たれました。体長がおよそ8センチ、体重は6グラムほどの稚アユは、日の光を受けてきらきらと輝