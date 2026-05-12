元モーニング娘。のタレント矢口真里（43）が12日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。夫に言われて驚いたひと言を明かした。矢口は98年、テレビ東京系オーディション番組「ASAYAN」の「モーニング娘。追加メンバーオーディション」に合格し、2期メンバーとしてデビューした。パーソナリティーの東貴博は、同番組で結成されたモーニング娘。について「なっち（安倍なつみ）とかがオーディ