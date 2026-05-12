元モーニング娘。のタレント矢口真里（43）が12日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。夫に言われて驚いたひと言を明かした。

矢口は98年、テレビ東京系オーディション番組「ASAYAN」の「モーニング娘。追加メンバーオーディション」に合格し、2期メンバーとしてデビューした。パーソナリティーの東貴博は、同番組で結成されたモーニング娘。について「なっち（安倍なつみ）とかがオーディション受けてて。名札付けてラジオとかのゲストで来てたもん。デビュー前で手売りしてて」と時の流れにしみじみ。視聴者についても「これを一緒に頑張って売っていこうみたいな感じになって。熱をもって応援するようになってね」と盛り上がりを振り返った。

黒沢かずこも「オーディション番組、めちゃくちゃ見てましたもん。あの時」と懐かしそうにすると、矢口は「『ASAYAN』めちゃくちゃはやってて。ただ『ASAYAN』流れてない地域もあったりとか、深夜帯の地域もあったりするんですけど」。続けて「私の旦那が『ASAYAN』見てなくて。『なんかモーニング娘。ってポッと出だよね』って言われて。歴史を知らないと、いきなり出てきたアイドルっていうふうに思ってる人もいるらしいんです」と夫の言葉に驚きつつ笑っていた。