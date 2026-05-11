台湾メディアの中天新聞網によると、メールや報告書などの作成で人工知能（AI）の活用が広がる中、台湾の大学でこのほど、AIへの指示メッセージをうっかり付けてしまった状態で校内メールが送信される出来事があった。このメールは成功大学のフィンテック商創研究センターから全校に向けられたもので、「成功サステナビリティー金質奨」授賞式への参加を教職員・学生に呼び掛ける際、担当者がAIツールに入力した指示まで一緒に送っ