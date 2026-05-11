歌手の森山良子（７８）が１１日、大阪市内でデビュー６０周年記念コンサートツアー大阪、神戸公演の取材会を行った。森山は「娘に『きょう母の日だからね』ってＬＩＮＥしました。返事来てません。小木さんも…全然」と、娘夫婦で歌手の奈歩（５４）とお笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明（５４）から１０日の母の日をスルーされたことを明かした。一方で「直太朗の“お嫁ちゃん”からは『良子さんきょうもお忙しいですけど