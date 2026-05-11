歌手の森山良子（７８）が１１日、大阪市内でデビュー６０周年記念コンサートツアー大阪、神戸公演の取材会を行った。

森山は「娘に『きょう母の日だからね』ってＬＩＮＥしました。返事来てません。小木さんも…全然」と、娘夫婦で歌手の奈歩（５４）とお笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明（５４）から１０日の母の日をスルーされたことを明かした。

一方で「直太朗の“お嫁ちゃん”からは『良子さんきょうもお忙しいですけど、母の日のコンサートがんばってくださいね』って、直太朗の写真が送られてきました」と話し、息子の森山直太朗（５０）夫婦からはメッセージが届いたとした。

森山は「（明石家）さんまさんの番組で私のことを話していた。『どうしようもない』みたいなことを言ってたらしくて…」と、小木がテレビ番組で自身の“悪口”を言っていたと主張。「彼、男の子ばっかりの３人兄弟なんですけど、生まれてから一回も兄弟けんかをしたことがないんです。めっちゃたおやかなんですよ。私のことを悪く言っているのは、一生懸命言ってるんだなって。悪く言わないと、面白くないから。がんばって言っている」と逆襲した。

森山は「小木さんのことはだいぶ好きです。第一印象がめちゃくちゃ悪くて『うわー、生意気』って思って。大きな態度をして、自分がびびっているっていうふうに思わせたくなかったそうなんです。その後、そういう態度は一度もないので。とても優しくて」と、娘婿をべたぼめしていた。

大阪公演は１０月１８日にフェスティバルホール、神戸公演は６月２７日に神戸国際会館こくさいホールで開催される。