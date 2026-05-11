俳優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利がダブル主演を務めるテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）13日放送の第5話あらすじが公開された。【場面写真】何かを発見したような表情を浮かべる桃子（土屋太鳳）＆蕾（佐藤勝利）ら同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた、君塚良一が紡ぎだす完全オリジナル作。トラックで“爆走する捜