土屋太鳳“桃子”＆佐藤勝利“蕾”、移動捜査課メンバーと意見が真っ二つに 『ボーダレス』第5話あらすじ
俳優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利がダブル主演を務めるテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜 後9：00）13日放送の第5話あらすじが公開された。
【場面写真】何かを発見したような表情を浮かべる桃子（土屋太鳳）＆蕾（佐藤勝利）ら
同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた、君塚良一が紡ぎだす完全オリジナル作。トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマとなっている。警視庁vs他道府県警、所轄vs所轄といった「縄張り争い」を打破すべく、警察庁関東管区警察局「移動捜査課」が大型トラック（＝一番星）を駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく。同課所属のワケあり7人が事件を解決する活躍を描く。
第5話では、「助けてください！」と女性の悲痛な叫びが一番星に響く。移動捜査課は「殺人犯の妻」としてネットに晒され、半グレ集団からも追われる中村弘恵（栗山千明）を保護。仲沢桃子（土屋）と黄沢蕾（佐藤）は弘恵の窮地を救い、生き別れになっている息子を探してあげたいとするが、須黒半次（横田栄司）や白鳥浩志（田中幸太朗）は関わるべきではない、と進言し、意見が分かれた移動捜査課はバラバラになってしまう。
そんな中、警察庁官房審議官から「これ以上首を突っ込むな」と通達が。自分たちの行動が上層部に筒抜けなことに疑問を抱くメンバーたちだったが、天尾美青（優香）の怪しげな行動に気づいていた課長の赤瀬則文（井ノ原快彦）だけは…。
■第5話あらすじ
ある日、仲沢桃子と黄沢蕾、白鳥浩志が広報活動のために街で「一番星」を走らせていると、半グレ集団に追われた1人の女性が助けを求めてくる。
中村弘恵と名乗るその女性は、「殺人犯の妻」としてネット記事や掲示板でその名が晒されている人物。ネット上には「人殺しの妻」「家族は死んで詫びろ」という書き込みが並び、弘恵自身は夫が残した借金のために8年もの間、半グレたちに追われていたのだ。
弘恵をかくまったことで取り囲まれることになってしまった「一番星」。異常事態に呼び集められた赤瀬則文、須黒半次、天尾美青だったが、実の親にまで見放されたという弘恵を「保護する」か「所轄の生活安全課に引き渡すか」で、意見が真っ二つに。自身もネットの炎上を経験し、移動捜査課にやってきた背景を持つ桃子は、薄情なメンバーたちに憤りを…。
しかしその矢先、警察庁官房審議官から「余計なことに首を突っ込むな」と通達が。自分たちの行動が、上層部に筒抜けなことに疑問を抱くメンバーたちだったが、美青の怪しげな行動に気づいていた赤瀬だけは…。
結局、移動捜査課内での意見はまとまらずにバラバラになったまま、弘恵が8年前に息子の悠貴を預けた児童福祉施設を訪れた一行。しかし悠貴は3ヶ月前に施設から姿を消していた。手がかりを辿りながら悠貴を探し始める蕾たちだったが、またしても官房審議官から捜索中止の命令が。
【場面写真】何かを発見したような表情を浮かべる桃子（土屋太鳳）＆蕾（佐藤勝利）ら
同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた、君塚良一が紡ぎだす完全オリジナル作。トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマとなっている。警視庁vs他道府県警、所轄vs所轄といった「縄張り争い」を打破すべく、警察庁関東管区警察局「移動捜査課」が大型トラック（＝一番星）を駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく。同課所属のワケあり7人が事件を解決する活躍を描く。
そんな中、警察庁官房審議官から「これ以上首を突っ込むな」と通達が。自分たちの行動が上層部に筒抜けなことに疑問を抱くメンバーたちだったが、天尾美青（優香）の怪しげな行動に気づいていた課長の赤瀬則文（井ノ原快彦）だけは…。
■第5話あらすじ
ある日、仲沢桃子と黄沢蕾、白鳥浩志が広報活動のために街で「一番星」を走らせていると、半グレ集団に追われた1人の女性が助けを求めてくる。
中村弘恵と名乗るその女性は、「殺人犯の妻」としてネット記事や掲示板でその名が晒されている人物。ネット上には「人殺しの妻」「家族は死んで詫びろ」という書き込みが並び、弘恵自身は夫が残した借金のために8年もの間、半グレたちに追われていたのだ。
弘恵をかくまったことで取り囲まれることになってしまった「一番星」。異常事態に呼び集められた赤瀬則文、須黒半次、天尾美青だったが、実の親にまで見放されたという弘恵を「保護する」か「所轄の生活安全課に引き渡すか」で、意見が真っ二つに。自身もネットの炎上を経験し、移動捜査課にやってきた背景を持つ桃子は、薄情なメンバーたちに憤りを…。
しかしその矢先、警察庁官房審議官から「余計なことに首を突っ込むな」と通達が。自分たちの行動が、上層部に筒抜けなことに疑問を抱くメンバーたちだったが、美青の怪しげな行動に気づいていた赤瀬だけは…。
結局、移動捜査課内での意見はまとまらずにバラバラになったまま、弘恵が8年前に息子の悠貴を預けた児童福祉施設を訪れた一行。しかし悠貴は3ヶ月前に施設から姿を消していた。手がかりを辿りながら悠貴を探し始める蕾たちだったが、またしても官房審議官から捜索中止の命令が。