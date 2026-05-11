ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグ WEST 第16節、ファジアーノ岡山は10日アウェーで神戸と対戦。ゴールラッシュとなりました。 （小学２年生）「いっぱい点を入れる試合（を見たい）。（Q.試合のスコア予想は？）3対0！」 ファジアーノが敵地で対するは、4月ホームで4失点を喫した難敵・神戸です。 ファジアーノは前半28分。左サイドを崩すと