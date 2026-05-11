

ファジアーノ岡山

サッカー明治安田J1百年構想リーグ WEST 第16節、ファジアーノ岡山は10日アウェーで神戸と対戦。ゴールラッシュとなりました。

（小学２年生）

「いっぱい点を入れる試合（を見たい）。（Q.試合のスコア予想は？）3対0！」

ファジアーノが敵地で対するは、4月ホームで4失点を喫した難敵・神戸です。

ファジアーノは前半28分。左サイドを崩すとディフェンダーの鈴木喜丈がこの位置から左足を振り抜きます。鈴木が放ったシュートは絶妙なコースを突き、ゴールネットへ！ 先制点を奪います。

ペースを握ったファジアーノは前半43分。クロスに頭で合わせたのは江坂任。ゲームキャプテンの会心のヘディングで前半のうちにリードを2点に広げます。

そして後半……輝きを見せたのは今シーズン加入したゴールキーパー・茺田太郎。開幕戦でゴールを守るもここまでレギュラー定着とはならず、苦しい日々を過ごしてきた茺田。この日は好セーブを連発し、神戸攻撃陣に流れを渡しません。

すると後半終了間際でした。左サイドからのクロスに合わせたのは……木村。チームトップとなる今シーズン4ゴール目はダメ押しとなる追加点。今季最多3得点かつ無失点で神戸を下したファジアーノ。百年構想リーグは残り2試合。いずれもホーム開催です。【ファジアーノ岡山 3‐0 ヴィッセル神戸】