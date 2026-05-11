歌手の華原朋美さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新の自撮りショットを公開しました。【写真】華原朋美の最新自撮りショット「とてもかわいいね」華原朋美さんは「久々テレビの収録をしてきました帽子が可愛くてお気に入り」とつづり、1枚の写真を投稿。クリーム色の帽子をかぶった自撮りショットを披露しました。帽子がよく似合っていてかわいらしい一方で、以前より顔立ちがシャープになったようにも感じられる近