「すんごく痩せてる」華原朋美、自撮りショット公開！ 「昔の朋ちゃんみたい」「なんかゲッソリ」心配の声も
歌手の華原朋美さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新の自撮りショットを公開しました。
【写真】華原朋美の最新自撮りショット
コメントでは「昔の朋ちゃんみたい」「いいね、とてもかわいいね」「お帽子めちゃめちゃ可愛いです」「お帽子かわいい！ 放送楽しみにしてます」といった絶賛の声が寄せられました。一方で、「なんかゲッソリ痩せてるので心配です」「俺の知ってるともちゃんじゃない…」「すんごく痩せてる」「痩せちゃった？」など、以前との印象の違いに体調を気遣うファンの声も見受けられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】華原朋美の最新自撮りショット
「とてもかわいいね」華原朋美さんは「久々テレビの収録をしてきました 帽子が可愛くてお気に入り」とつづり、1枚の写真を投稿。クリーム色の帽子をかぶった自撮りショットを披露しました。帽子がよく似合っていてかわいらしい一方で、以前より顔立ちがシャープになったようにも感じられる近影です。
「かわいすぎます、、、」1月17日にも自撮りショットを公開した華原さん。「前髪切った」とつづり、白い帽子を合わせたかわいらしいスタイルを披露しました。ファンからは「どんな髪型でも可愛いのがともちゃん」「朋ちゃんかわいい」「かわいすぎます、、、」などのコメントが寄せられました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)