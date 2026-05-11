２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）の娘で継承者の、占い師の細木かおりさんが「母の日」の家族ショットを公開した。１１日までに自身のインスタグラムで「母の日今年は、カハラホテルでアフタヌーンティーのプレゼント娘が予約して、パパが支払うあるあるでしょうかでも、可愛いベアをプレゼントしてくれましたよ！大切にします」と高級ホテルでお祝いされたことを明