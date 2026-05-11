２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）の娘で継承者の、占い師の細木かおりさんが「母の日」の家族ショットを公開した。

１１日までに自身のインスタグラムで「母の日 今年は、カハラホテルでアフタヌーンティーのプレゼント 娘が予約して、パパが支払う あるあるでしょうか でも、可愛いベアをプレゼントしてくれましたよ！大切にします」と高級ホテルでお祝いされたことを明かした。

「息子夫婦からは大好きな薔薇（ばら）のハーブティーを。いつも私好みの品をセレクトしてくれる嫁にも感謝です 夕飯も嫁、娘と一緒に作りました なんか成長した子ども達と一緒に料理するのも楽しかったなぁ。そして忙しいなか、毎年母の日に皆が集まってくれることに感謝です」と家族時間を明かし、「この環境を与えてくれたのは、ばあばのおかげでもあります 最近、また細木数子のあれこれ話題になっておりますが、天国から見守ってくれてるかなぁ とにかく、いつまでも感謝を忘れず、ママ頑張ります！」と天国の数子さんに感謝した。

娘たちとの写真を掲載。フォロワーは「仲が良く賑（にぎ）やかなご様子を天国から数子先生は微笑んで見守っておられますね」「素敵な母の日」などの声を寄せた。

数子さんは、中国の易学を学び編み出した「六星占術」に関する著作を出版し、８０年代にブームを巻き起こした。テレビ番組でも「視聴率の女王」とも呼ばれた。かおりさんは、数子さんのマネジャー兼アシスタントを経て、現在は六星占術の継承者として活躍している。