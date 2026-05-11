福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷した事故で、バスに乗車していた高校生が逮捕された男の運転について「危ない運転だった」と話していることが捜査関係者への取材で分かりました。この事故は福島県の磐越道で6日、新潟市の北越高校のソフトテニス部員が乗ったマイクロバスが事故を起こし、21人が死傷したもので、バスを運転していた若山哲夫容疑者が逮捕・送検されました。その後の捜査関係者への取材で、バスに乗っていた生徒