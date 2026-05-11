福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷した事故で、バスに乗車していた高校生が逮捕された男の運転について「危ない運転だった」と話していることが捜査関係者への取材で分かりました。

【写真を見る】「危ない運転だった」乗車していた生徒が話す 事故現場にあったカバンから“蒲原鉄道側が運転手に渡したとみられる現金入りの封筒”見つかる【磐越道バス事故】

この事故は福島県の磐越道で6日、新潟市の北越高校のソフトテニス部員が乗ったマイクロバスが事故を起こし、21人が死傷したもので、バスを運転していた若山哲夫容疑者（68）が逮捕・送検されました。

その後の捜査関係者への取材で、バスに乗っていた生徒の一部が警察に対し、「危ない運転だった」「運転が荒かった」と話していたことが分かりました。

北越高校 男子ソフトテニス部 寺尾宏治 顧問

「私がバスに同乗していれば運転者の異変に気付き、運転を止めさせるなどして事故を防ぐことができたのではないかと」

ソフトテニス部の顧問は出発前、若山容疑者に会っていましたが、「変わった様子はなく、レンタカーだとも気付かなかった」と説明しています。

一方、北越高校は事故現場にあったカバンから“蒲原鉄道側が運転手に渡したとみられる3万3000円が入った封筒”が見つかったと説明しました。蒲原鉄道側はこれまでのところ、この封筒の件について取材に応じていません。