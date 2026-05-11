プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第7節 ゲンクとウェステルローの試合が、5月11日02:15にセゲカ・アレナにて行われた。 ゲンクは伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、コンスタンティノス・カレサス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、木村 誠二（DF）、ナチョ・フェリ（FW）らが先発に名を連ねた。