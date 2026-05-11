プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第7節 ゲンクとウェステルローの試合が、5月11日02:15にセゲカ・アレナにて行われた。

ゲンクは伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、コンスタンティノス・カレサス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、木村 誠二（DF）、ナチョ・フェリ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ゲンクに所属する横山 歩夢（MF）、ウェステルローに所属するshunsuke saito（MF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

33分、ゲンクが選手交代を行う。コンスタンティノス・カレサス（MF）からノア・スタンバーグ（FW）に交代した。

45分、ゲンクが選手交代を行う。ダーン・ヘイマンス（MF）に代わりロビン・ミリソラ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

64分に試合が動く。ゲンクの伊東 純也（MF）のアシストからアーロン・ビバウト（FW）がヘディングシュートを決めてゲンクが先制。

さらに69分ゲンクが追加点。ロビン・ミリソラ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

74分、ウェステルローは同時に2人を交代。坂本 一彩（FW）、アラヤル・サヤド（FW）に代わりアフォンソ・パトラン（FW）、shunsuke saito（MF）がピッチに入る。

84分ゲンクが追加点。ノア・スタンバーグ（FW）のアシストから伊東 純也（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ゲンクが3-0で勝利した。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は先発し88分までプレーした。84分にゴールを決めた。横山 歩夢（MF）は88分から交代で出場した。

また、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し74分までプレーした。木村 誠二（DF）はフル出場した。shunsuke saito（MF）は75分から交代で出場した。

2026-05-11 04:21:20 更新