5月10日は「母の日」です。リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「無料 赤ちゃん名づけ」が、「母の日」の贈り物の定番・カーネーションの花言葉「愛」にちなんだ「2026年『愛』がつく名前ランキングベスト30」を紹介しています。【えっ？】「2026年『愛』がつく名前ランキングベスト」1〜30位も一挙、公開！「ゆめぽて」の写真も！ランキングは、2025年4月1日〜2026年4月31日の期間、月間400万アクセスのアプリ