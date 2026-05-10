5月10日は「母の日」です。リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「無料 赤ちゃん名づけ」が、「母の日」の贈り物の定番・カーネーションの花言葉「愛」にちなんだ「2026年『愛』がつく名前ランキングベスト30」を紹介しています。

【えっ？】「2026年『愛』がつく名前ランキングベスト」1〜30位も一挙、公開！ 「ゆめぽて」の写真も！

ランキングは、2025年4月1日〜2026年4月31日の期間、月間400万アクセスのアプリ「無料 赤ちゃん名づけ」とウェブサイト「無料 赤ちゃん名づけ」において、「愛」のつく名前で検索し、アクセス数の多い順にランキングを抽出して作成しています。

第3位は「愛」（あい・まななど）で、第2位は「唯愛」（ゆあ・いちかなど）でした。

そして、第1位は「結愛」（ゆあ・ゆいとなど）という結果でした。2024年に行われた前回ランキングでの第3位から順位を上げ、今回、首位になったということです。

有名人では、「ゆめぽて」の愛称で知られる、モデルでダンス＆ボーカルユニット「MAGICOUR」の川端結愛（ゆめ）さんらがいます。