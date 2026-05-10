モデルで実業家のMALIA.（43）が9日、自身のインスタグラムを更新。いよいよ2カ月にわたる東京生活を終え、東京を離れることを明かした。MALIA.は2018年に誕生した第4子の三男と共に、22年にアラブ首長国連邦（UAE）のドバイに移住。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃による中東情勢の混乱を受け、日本に一時帰国。5日の投稿では「Dubaiに帰れなくなりました」と記し、出発前にミサイル攻撃があったことを受け、ドバイ