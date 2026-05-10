モデルで実業家のMALIA.（43）が9日、自身のインスタグラムを更新。いよいよ2カ月にわたる東京生活を終え、東京を離れることを明かした。

MALIA.は2018年に誕生した第4子の三男と共に、22年にアラブ首長国連邦（UAE）のドバイに移住。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃による中東情勢の混乱を受け、日本に一時帰国。5日の投稿では「Dubaiに帰れなくなりました」と記し、出発前にミサイル攻撃があったことを受け、ドバイへの帰国を延期したとしていた。

この日、「bye bye Tokyo」と書き出したMALIA.。「2ヶ月に渡る東京生活 やり切りました 駆け抜けました」とつづり、「レインボーブリッジから見える東京の景色を見て、ちょっとウルっと」と夕焼けの東京のショットをアップした。

「今でも変わらず、わたしの大好きな場所 だけど同時に、“お家”に帰れると思ったら、安堵が込み上げてきて、涙も溢れた」と記した。

「色んなことがあった2ヶ月。笑った日も、踏ん張った日も、眠れなかった日も全部含めて、忘れられない時間になりました またひとつ、人生の景色が変わった気がする」とつづった。

「そして今、向かいたい場所も、誰と生きていきたいかも、前よりずっと明確になった #ありがとう東京 またすぐ帰ってくるけど、一旦、バイバイね」といったん東京を離れることを明かした。

MALIA.は01年にサッカー元日本代表DF田中隼磨氏と結婚して02年8月に長男を出産するも04年に離婚。翌05年に山本“KID”徳郁さんと再婚して1男1女をもうけたが、09年に再び離婚。15年元日にはJリーガーMF佐藤優平と3度目の結婚をするも17年3月に離婚。元Jリーガーでモデルの三渡洲舞人と17年11月に4度目の結婚をして18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に離婚を発表した。23年12月には初孫が誕生している。