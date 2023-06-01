◇ア・リーグホワイトソックス8―12マリナーズ（2026年5月8日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、マリナーズ戦に「2番・一塁」で出場し、初回に先制15号ソロを放ち、ヤンキース・ジャッジと並んで再び両リーグトップに立った。左方向へ初めて運び、「8カード連続の初戦本塁打」はメジャー史上初の快挙になった。チームは3連敗でも、また球史に名を刻んだ。一塁を回った直後、村上は右