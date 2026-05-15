東京・江戸川区で観光バスが歩道に突っ込み電柱に衝突した事故で、警視庁がバスの運行会社に家宅捜索に入りました。【映像】バスの運行会社に警視庁が家宅捜索きのう、江戸川区大杉で吉祥リムジンの観光バスが、乗客を迎えに行く途中に、歩道に突っ込んで電柱に衝突し、運転手の60代の男性がけがをする事故がありました。警視庁はきょう、吉祥リムジンの運行管理に問題があったかどうか調べるため、建造物損壊の疑いで家宅捜