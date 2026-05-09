水戸ホーリーホックにまたしてもアクシデントが起きた。水戸は５月９日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節で浦和レッズとホームで対戦した。０−１で迎えた48分だった。浦和のマテウス・サヴィオがボールを受けようとした場面で、今季初先発となった佐々木輝大が背後からスライディングタックル。上田益也主審は当初、イエローカードを提示した。しかし、その後にVARが介入。映像確認の結果、佐々木の足裏が相手